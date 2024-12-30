02:14 ()
Свернуть список

Стало известно имя нового главного тренера «Милана»

Дата публикации: 30-12-2024

В «Милане» определились с тренером, который сменит у руля команды Паулу Фонсеку. Ранее португальский наставник заявил, что покидает «россонери».

Согласно информации, размещенной Фабрицио Романо в социальной сети, следующим наставником миланцев будет Сержиу Консейсау. Со специалистом уже подписан трудовой договор.

Ранее сообщалось, что с Консейсау будет подписано соглашение со сроком действия до лета 2026 года.

Последней командой специалиста был «Порту», с которым он работал с 2017 года. Под его руководством «драконы» трижды побеждали во внутреннем чемпионате. Минувшим летом Консейсау покинул «Порту».

«Милан» с 27 очками после 17 туров расположился на 8-й строчке в таблице Серии А.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close