Стало известно имя нового главного тренера «Милана»

Дата публикации: 30-12-2024

В «Милане» определились с тренером, который сменит у руля команды Паулу Фонсеку. Ранее португальский наставник заявил, что покидает «россонери».



Согласно информации, размещенной Фабрицио Романо в социальной сети, следующим наставником миланцев будет Сержиу Консейсау. Со специалистом уже подписан трудовой договор.



Ранее сообщалось, что с Консейсау будет подписано соглашение со сроком действия до лета 2026 года.



Последней командой специалиста был «Порту», с которым он работал с 2017 года. Под его руководством «драконы» трижды побеждали во внутреннем чемпионате. Минувшим летом Консейсау покинул «Порту».



«Милан» с 27 очками после 17 туров расположился на 8-й строчке в таблице Серии А.