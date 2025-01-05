03:41 ()
Свернуть список

«Зенит» не смог договориться с «Расингом» о трансфере Мартирены

Дата публикации: 05-01-2025

Гастона Мартирены не будет в составе «Зенита». По информации Сесара Луиса Мерло, петербуржцам не удалось согласовать с «Расингом» трансфер защитника. Стороны не сошлись в финансовом вопросе сделки.

Сообщается, что боссы «сине-бело-голубых» готовы были заплатить за Мартирену 3 млн евро напрямую и еще 3 миллиона бонусами. Помимо этого, «Расинг» мог рассчитывать на 15-процентную часть от суммы перепродажи правого фулбека. Однако команда из Авельянеды потребовала улучшить предложение, на что петербуржцы ответили отказом. В итоге сделка сорвалась.

В текущем сезоне на счету 25-летнего уругвайца 23 игры в Примере (3 забитых мяча, 5 голевых пасов). Его соглашение с «Расингом» рассчитано до конца 2027 года. «Трансфермаркт» оценивает Мартирену в 5 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close