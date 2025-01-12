"Манчестер Сити" закроет сделку по Хусанову в течение 24-48 часов

Дата публикации: 12-01-2025

"Манчестер Сити" намерен завершить сделку по узбекистанскому защитнику "Ланса" Абдукадыра Хусанова в течение 24-48 часов.

Как сообщает Фабрицио Романо, за это время будут сделаны медицинские тесты и заключение контракта. Ожидается, что после этого экс-игрок "Энергетика-БГУ" присоединится к английской команде.

"Ланс" принял предложение, установив сумму трансфера в размере 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.