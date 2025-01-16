«Зенит» хочет убедить Уэсли переехать в Россию, предложив ему выгодный контракт

Дата публикации: 16-01-2025

«Зенит» рассчитывает договориться с Уэсли из «Фламенго», предложив ему выгодные финансовые условия. Информация появилась в аккаунте ресурса «JornaFla10» в социальной сети «Х», специализацией которого являются новости, связанные с «Фламенго».



Команда из Рио-де-Жанейро готовы продать Уэсли, но рассчитывают получить за него не меньше 30 млн евро. Вместе с тем, по информации «Sport24», петербуржцы предлагают за защитника куда меньшие деньги – 15 млн евро.



В прошлом году Уэсли провел за «Фламенго» 51 игру (2 голевых паса). Трансферная стоимость 21-летнего бразильца составляет 9 миллионов евро (данные с портала Transfermarkt.de).



Со «стервятниками» Уэсли связан трудовым договором до конца 2028 года.