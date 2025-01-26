Андони Ираола: «У нас ограниченный состав, будем стараться восстановить игроков к матчу с «Ливерпулем»»

Дата публикации: 26-01-2025

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал уверенную победу своей команды над «Ноттингем Форест» со счетом 5:0 в рамках 23-го тура АПЛ.

«Результат просто потрясающий. Мы знали, что играем против сильного соперника, который находится в отличной форме. Первый гол стал ключевым моментом. В большинстве своих последних матчей они начинали с преимущества в счете уже в первом тайме. Наш ранний гол добавил уверенности и сделал игру удобнее для нас.

Данго Уаттара был великолепен. На позиции девятого номера он провел уже четыре матча, и в каждом из них демонстрирует высокий уровень. Он создает угрозу соперникам и улучшает нашу комбинационную игру. Мы можем использовать его на разных позициях, что делает его крайне ценным игроком.

Мы не собираемся менять свой подход. Как и прежде, будем двигаться от матча к матчу. Теперь на очереди «Ливерпуль». У нас ограниченное количество игроков, поэтому мы сосредоточимся на восстановлении футболистов. Сезон длинный, впереди еще много игр. Мы продолжим работать в том же ключе.

Я надеюсь, что болельщикам понравилось. Играть в Премьер-лиге всегда тяжело, ведь приходится встречаться с лучшими командами страны. Но наши игроки выкладываются на максимум, и это приносит результат. Конечно, будут периоды, когда что-то может пойти не так. Однако я уверен, что болельщики ценят наши усилия не только в моменты побед. Они хотят видеть самоотдачу, и мы стараемся оправдать их ожидания», — отметил Ираола.

22-летний нападающий «Борнмута» Данго Уаттара стал главным героем встречи, оформив хет-трик. В его активе уже 8 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах текущего сезона.

Благодаря этой победе «Борнмут» сравнялся по очкам с «Челси», но занимает 7-е место в таблице из-за худших дополнительных показателей.

Следующий матч команда проведет против «Ливерпуля» 1 февраля