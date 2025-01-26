«Байер» может усилить состав защитником из Серии А

Дата публикации: 26-01-2025

Состав «Байера» может пополниться Марио Эрмосо из «Ромы». Фабрицио Романо утверждает, что защитник «джаллоросси» хочет стать игроком леверкузенской команды.



Переговоры между клубами по трансферу испанца должны состояться на следующей неделе. На них стороны будут обсуждать финансовые условия трансфера. Сам Эрмосо хочет сменить команду, поскольку испытывает в «Роме» недостаток игровой практики.



Цвета римского клуба испанец защищает с сентября прошлого года. Трудовые отношения Эрмосо с «Ромой» действуют до середины 2027 года.



В нынешнем сезоне центрбек появлялся на поле 13 раз (1 забитый мяч).



«Трансфермаркт» оценивает 29-летнего Марио в 10 000 000 евро.