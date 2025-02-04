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Глава РФС Дюков анонсировал создание еще одного кубкового турнира в России

Дата публикации: 04-02-2025

В России могут организовать новый кубковый турнир, в котором будут участвовать любительские команды.

Согласно заявлению Александра Дюкова, занимающего должность президента РФС, планируется воспользоваться опытом Европы в данном вопросе.

«Есть несколько стран с подобными турнирами. Среди них Англия. Основной целью будет вовлечение любительских команд. Мы хотим дать им возможность сыграть с профессиональными клубами», - публикует заявление Дюкова ресурс «Чемпионат».

Как заявил глава РФС, уже сформировано представление формата нового турнира, но отдельные моменты пока находятся на проработке.

В 2022 году была проведена масштабная реформа Кубка страны. В нем появился путь регионов и РПЛ, а также групповой этап.

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