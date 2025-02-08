"Наполи" - "Удинезе". Прогноз на матч чемпионата Италии 9 февраля

Дата публикации: 08-02-2025 22:45

В 24-м туре Серии А лидер чемпионата примет крепкого середняка.

На этой неделе «Наполи» окончательно утвердился на вершине таблицы. Ранее «Интер» сохранял равенство по потерянным очкам, но крупное поражение от «Фиорентины» (0:3) оставило неаполитанцам чистый отрыв в три балла.

Правда, в прошлом туре и сами подопечные Антонио Конте немного сбавили темп — их победная серия из семи матчей прервалась ничьей с «Ромой». В то же время «Удинезе» наконец одержал первую победу за пять туров, вырвав на последних минутах непростые три очка у «Венеции» (3:2). Однако эта трудовая победа пока не говорит о явном прогрессе команды.

С учетом ситуации, «Наполи» должен быть максимально мотивирован на уверенную победу. Оптимальные варианты ставок: победа хозяев с форой -1.5 (кф. ~2.23) или более осторожный вариант — фора -1 (кф. ~1.73). Также стоит обратить внимание на статистику нарушений «Удинезе», который входит в топ-4 команд по количеству полученных желтых карточек. В матче с лидером гостям наверняка придется часто фолить, поэтому интересной ставкой выглядит тотал ЖК у «Удинезе» больше 2.5 (кф. ~2.08).





