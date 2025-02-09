"Севилья" - "Барселона". Прогноз на матч чемпионата Испании 9 февраля

Дата публикации: 09-02-2025 01:24

Воскресную программу Ла Лиги закроет статусное противостояние на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«Барселона» под руководством Ханси Флика демонстрирует впечатляющую атакующую мощь, оставляя соперникам минимум шансов. Каталонцы не просто побеждают, а делают это с разгромными счетами. За последний месяц они завоевали Суперкубок Испании, разгромив «Реал» (5:2), уничтожили «Бетис» в Кубке (5:1), оформили мегакамбэк в Лиге чемпионов против «Бенфики» (5:4) и дважды не оставили шансов «Валенсии» (7:1 и 5:0).

Теперь эту атакующую машину попробует остановить «Севилья», которая проводит не лучший сезон. В последних шести турах у команды всего одна победа, три ничьих и два поражения. Причем андалусийцы не справились даже с такими соперниками, как «Валенсия», «Эспаньол» и «Хетафе», которые идут ниже них в таблице.

Ставки на матч:

— Победа «Барселоны» с форой -1 (кф. ~1.8).

— Индивидуальный тотал каталонцев больше 2 (кф. ~1.7).