Игрок «Арсенала» выбыл до конца года после операции на колене

Дата публикации: 19-02-2025 23:38

Такэхиро Томиясу в этом году уже не появится на поле. Ранее ему сделали операцию на колене. Информацией поделилась пресс-служба «Арсенала», за который выступает защитник.



«Томи предстоит пройти курс восстановления и реабилитации. Его завершение ожидается в конце 2025 года. В команде поддерживают Томи и делают все для его скорейшего возвращения в строй», - сообщается на клубном сайте.



В нынешнем сезоне Томиясу провел за «Арсенал» всего 6 минут игрового времени во встрече с «Саутгемптоном». Отметиться результативными действиями японец не смог.



Срок действия соглашения крайнего защитника с «канонирами» ограничен летом 2026 года. Рыночная стоимость Томиясу равняется 32 000 000 евро («Transfermarkt»).