"Монако" - "Реймс". Прогноз на матч чемпионата Франции 28 февраля

Дата публикации: 28-02-2025 02:49

24-й тур Лиги 1 откроется единственным матчем пятницы: один из аутсайдеров отправится в гости к серебряному призеру на стадион «Луи II».

«Монако» продолжает борьбу за медали, но недавние поражения осложнили эту задачу. Команда уступила «ПСЖ» (1:4) и «Лиллю» (1:2). Если неудача в игре с лидером чемпионата была ожидаемой, то поражение от прямого конкурента стало болезненным.

Однако эти проигрыши случились на выезде, а дома у «Монако» серия из трех уверенных побед: обыграны «Ренн» (3:2), «Осер» (4:2) и «Нант» (7:1). Главным героем последних встреч стал 22-летний форвард Мика Биерет, оформивший два хет-трика подряд после зимнего перехода из австрийского «Штурма» за 13 миллионов евро.

Что касается «Реймса», то у него четыре поражения подряд – не только от крепкого «Лиона», но и от «Нанта», «Анже» и «Ренна». С учетом этого гостям будет непросто унести очки с Лазурного берега.

Рекомендуемые ставки:

— Победа «Монако» с форой (-1,5) (кф. около 2);

— Индивидуальный тотал «Монако» больше 2 (кф. около 1,6).