02:20 ()
Свернуть список

Стало известно, сколько хочет зарабатывать Винисиус в «Реале»

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

«AS» пишет, что уже летом переговоры между «Реалом» и Винисиусом Жуниором по пролонгации трудового договора, рассчитанного до 2027 года, возобновятся.

Бразилец требует зарплату не меньше 20 млн евро за сезон. В настоящий момент он получает порядка 15 млн евро в год. Аналогичную зарплату в «Реале» имеет Килиан Мбаппе. Руководство «сливочных» осведомлено о финансовых запросах вингера, но не намерено вносить дисбаланс в расклад зарплат в клубе.

Ранее появилась информация, что Винисиуса хочет подписать саудовская команда, которая готова платить ему € 1 млрд.

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца 17 голов и 12 ассистов в 35 матчах за мадридцев. Transfermarkt.de оценивает Винисиуса в 200 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close