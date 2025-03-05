Стало известно, сколько хочет зарабатывать Винисиус в «Реале»

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

«AS» пишет, что уже летом переговоры между «Реалом» и Винисиусом Жуниором по пролонгации трудового договора, рассчитанного до 2027 года, возобновятся.



Бразилец требует зарплату не меньше 20 млн евро за сезон. В настоящий момент он получает порядка 15 млн евро в год. Аналогичную зарплату в «Реале» имеет Килиан Мбаппе. Руководство «сливочных» осведомлено о финансовых запросах вингера, но не намерено вносить дисбаланс в расклад зарплат в клубе.



Ранее появилась информация, что Винисиуса хочет подписать саудовская команда, которая готова платить ему € 1 млрд.



В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца 17 голов и 12 ассистов в 35 матчах за мадридцев. Transfermarkt.de оценивает Винисиуса в 200 млн евро.