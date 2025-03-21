Дибала вынужден перенести операцию и пропустит длительное время

Дата публикации: 21-03-2025 20:07

У Пауло Дибалы диагностировали серьезную травму. В пресс-службе «Ромы», за которую выступает аргентинец, сообщили, что нападающий повредил левую полусухожильную мышцу. Теперь ему предстоит перенести операцию. О сроках возвращения Дибалы в строй не сообщается. Однако ряд источников написали, что в этом сезоне аргентинец на поле уже не выйдет.



С «Ромой» футболист связан трудовым договором, рассчитанным до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 36 встреч за римскую команду, в которых он отличился 8 раз и отдал 6 результативных передач.



Рыночный ценник на Дибалу составляет 8 млн евро (Transfermarkt.de).



«Рома» с 49 баллами после 29 туров находится на седьмом месте в таблице Серии А.