"Бенфика" - "Бавария". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 24 июня

Дата публикации: 24-06-2025 09:15

На стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте состоится заключительный матч группы C клубного чемпионата мира, в котором встретятся мюнхенская "Бавария" и португальская "Бенфика". Поединок, исход которого может устроить обе команды, имеет все шансы пройти в сдержанном ключе и без особой интриги, особенно если учесть турнирное положение перед третьим туром.

"Бавария" уверенно выиграла два стартовых матча, набрав 6 очков и гарантировав себе досрочный выход в плей-офф. Таким образом, результат встречи для немецкого гранда не имеет особого значения. Главное — избежать травм и сохранить силы на решающие стадии турнира. Это открывает определённые возможности для соперника, ведь "Бенфика", имеющая в своём активе 4 очка, ведёт борьбу за вторую путёвку в плей-офф с аргентинской "Бокой Хуниорс".

У южноамериканцев на данный момент лишь одно очко, однако в параллельном матче они сыграют с новозеландским "Окленд Сити" — явным аутсайдером группы, и их победа практически не вызывает сомнений. В случае успеха "Бока" наберёт 4 очка и сравняется по этому показателю с "Бенфикой". Поскольку очная встреча между ними завершилась вничью, всё решит разница мячей. А она сейчас явно на стороне португальцев.

Таким образом, "Бенфике", чтобы не зависеть от исхода второго матча, достаточно сыграть вничью с "Баварией". Вполне рабочий вариант, особенно если учитывать, что немецкий клуб может выйти на поле в экспериментальном составе, дав отдохнуть основным игрокам. Подобная ситуация — далеко не редкость на крупных турнирах. История чемпионатов мира и Европы знает множество случаев, когда команды, досрочно вышедшие из группы, проводили заключительные матчи в эконом-режиме, особенно если от их результата ничего не зависело.

Безусловно, "Бавария" даже вторым составом способна навязать борьбу любому сопернику. Однако мотивация на стороне "Бенфики", и это может сыграть ключевую роль. Если бы соперником мюнхенцев был тот же "Окленд Сити", то немцы, скорее всего, легко довели бы матч до победы. Но с амбициозной и организованной "Бенфикой", которой нужен хотя бы один балл, всё может сложиться иначе.

Учитывая всё вышесказанное, разумными выглядят следующие варианты ставок. Первый — "1Х", то есть "Бенфика" не проиграет (коэффициент — до 1.80). Второй, более рискованный, но вполне вероятный — ничья (коэффициент — до 3.10). Сценарий, при котором команды проведут спокойный матч без особой остроты и устроят компромиссный исход, представляется весьма реалистичным.



