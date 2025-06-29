Жезуш согласился возглавить «Аль-Наср» Роналду

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

Известный португальский специалист Жорже Жезуш достиг договоренности с «Аль-Насром» и в ближайшее время возглавит команду. Об этом сообщает «Record».



Согласно источнику, 70-летний коуч уже дал согласие на работу в Саудовской Аравии, а официальное подписание контракта запланировано на следующую неделю в Мадриде.



Подчеркивается, что помимо руководства «Аль-Насра» в переговорном процессе с Жезушем также участвовал капитан «желто-синих» Криштиану Роналду.



Напомним, в конце июня коллектив из Эр-Рияда объявил о завершении сотрудничества с итальянцем Стефано Пиоли, который был наставником команды с сентября прошлого года.



Жезуш уже прекрасно знаком с саудовской Про-лигой: с июля 2023 года по май 2025-го он трудился у руля «Аль-Хиляля».