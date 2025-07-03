Экс-защитник «МЮ» Линделёф может перейти в «Фиорентину»

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

«Фиорентина» заинтересована в приглашении в свою команду центрального защитника Виктора Линделёфа, который летом покинул «Олд Траффорд» после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед», передает «FootItalia».



Подчеркивается, что в переговорах участвует Давид де Хеа – бывший одноклубник шведа, ныне выступающий за «Фиорентину».



Финансовая сторона вопроса станет для Линделёфа серьезным испытанием. В стане «манкунианцев» он получал 139 тыс евро в неделю, тогда как зарплатная ведомость «фиалок» значительно скромнее. Самым высокооплачиваемым игроком команды является как раз де Хеа, имеющий € 73 тысячи еженедельного дохода. Вероятно, Виктору придется согласиться на аналогичные условия.



В минувшем сезоне швед наиграл за «Юнайтед» 25 матчей в различных турнирах (без результативных действий).



Трансферная стоимость 30-летнего футболиста равняется 8 млн евро (согласно «Transfermarkt»).