"Челси" подписал соглашение с бразильским полузащитником Жоаном Педро

Дата публикации: 03-07-2025 10:52

Лондонский «Челси» официально оформил переход бразильского полузащитника Жоана Педро, ранее выступавшего за «Брайтон». Сумма трансфера составила 58,5 миллиона евро. Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года, и он уже в ближайшее время сможет присоединиться к своей новой команде.

Интересно, что переход Педро состоялся в рамках дополнительного трансферного окна, открытого с 1 по 3 июля, специально предусмотренного для заявок на участие в Клубном чемпионате мира. Таким образом, бразильский хавбек получит возможность дебютировать за «синих» уже в четвертьфинальном поединке с «Палмейрасом» — клубом из его родной страны.

Жоан Педро успел зарекомендовать себя как один из самых ярких и перспективных игроков «Брайтона». В минувшем сезоне он регулярно выходил на поле, демонстрируя универсальность, высокий уровень техники и умение играть как в центре полузащиты, так и ближе к атаке. Его уверенные выступления в Премьер-лиге не остались без внимания со стороны топ-клубов, и в конечном итоге именно «Челси» сумел оформить его подписание.

Теперь перед футболистом открывается новая глава в карьере, и в «Челси» рассчитывают, что он сможет быстро адаптироваться к требованиям нового тренерского штаба и усилит конкуренцию в средней линии. Участие в Клубном чемпионате мира даст Педро шанс продемонстрировать свои качества на международной арене уже в первых матчах за новый клуб.