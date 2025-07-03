Месси принял решение о том, где продолжит карьеру

Дата публикации: 03-07-2025 10:54

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси окончательно определился с будущим — легендарный футболист намерен остаться в североамериканском клубе и продолжить выступления за команду из Майами. Об этом сообщает издание Marca, отмечая, что Месси готов продлить контракт с «Интером» и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Таким образом, слухи о возможном возвращении аргентинца на родину, в клуб «Ньюэллс Олд Бойз», с которым у Месси связано его футбольное детство, окончательно уходят на второй план. Ранее обсуждался вариант, при котором Лионель мог бы вернуться в Росарио в зимнее трансферное окно, чтобы завершить карьеру на родной земле. Однако теперь стало ясно, что как минимум до мундиаля 2026 года нападающий не планирует покидать MLS.

С момента своего перехода в «Интер Майами» летом 2023 года Месси стал не просто лидером команды, но и её символом. Его влияние на игру клуба очевидно: в 63 матчах за «Интер» Лионель забил 50 голов и отдал 24 результативные передачи. Он не только укрепил атакующую мощь коллектива, но и стал важнейшей фигурой в развитии футбольной культуры во Флориде и США в целом.

Продление контракта позволит Месси не только стабильно готовиться к своему, вероятно, последнему чемпионату мира, но и продолжать развивать проект «Интера», в который он вложил не только своё имя, но и усилия в становлении клуба на мировой арене. Его сотрудничество с экс-партнёрами по «Барселоне», в том числе с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, помогает команде демонстрировать привлекательный футбол и оставаться конкурентоспособной в лиге.

Сохраняя стабильность и фокус на международных целях, Месси делает ставку на комфортную среду и высокие амбиции клуба. Переезд в Майами из Европы воспринимался многими как закат его великой карьеры, но на деле Лионель продолжает демонстрировать высокую результативность и влияние на поле, подтверждая, что его футбольная глава ещё далека от завершения.

Теперь главным вектором для Месси станет не только успешное выступление в MLS, но и подготовка к ЧМ-2026, где сборная Аргентины будет защищать титул чемпионов мира. Оставаясь в Северной Америке, он обеспечит себе оптимальные условия для тренировочного процесса, адаптации к будущим турнирам и сохранения высокого уровня игры.