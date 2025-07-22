"Барселона" не сыграет на "Камп Ноу" в 2025 году

Дата публикации: 22-07-2025 13:59

Каталонская «Барселона», похоже, вынуждена отложить возвращение на родной стадион «Камп Ноу» как минимум до января 2026 года. Об этом сообщает испанское издание AS, ссылаясь на ситуацию с лицензированием объекта со стороны городского совета Барселоны.

По данным источника, главная проблема заключается в многочисленных недоработках и несоответствии реконструированного стадиона необходимым требованиям. Муниципальные власти на текущем этапе отказываются выдавать клубу разрешение на эксплуатацию арены. В случае если руководство «Барсы» не сумеет оперативно устранить все замечания и привести инфраструктуру к нужным стандартам, оформление документов может затянуться до декабря текущего года. А это, в свою очередь, означает, что команда сможет снова сыграть на обновлённом «Камп Ноу» лишь в январе 2026 года.

История реконструкции

Реконструкция легендарного стадиона началась ещё в 2022 году. Проект модернизации стал частью масштабной инициативы по улучшению спортивной инфраструктуры клуба под названием Espai Barça. План предполагал полную трансформацию арены: увеличение вместимости, улучшение логистики, установка современных технологий и развитие прилегающей территории.

На время реконструкции «Барселона» была вынуждена покинуть свой исторический дом и переехала на Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса, где проводила свои домашние матчи с 2023 года. Изначально планировалось, что возвращение на обновлённый «Камп Ноу» состоится уже 10 августа 2025 года, однако, как видно, сроки сдвигаются.

Что дальше?

На данный момент судьба окончательных сроков возвращения команды на родную арену остаётся неопределённой. Руководству клуба предстоит в срочном порядке устранить все выявленные нарушения и предоставить документацию, подтверждающую соответствие арены строительным, экологическим и санитарным нормам.

Если эти условия будут выполнены до конца 2025 года, городская администрация сможет выдать соответствующую лицензию, и болельщики наконец увидят свою команду на реставрированном «Камп Ноу». В противном случае, сезон 2025/26 «Барселона» начнёт на временном стадионе, что уже второй год подряд будет вызывать определённые неудобства как для клуба, так и для болельщиков.

Пока же остаётся лишь надеяться, что «сине-гранатовые» сумеют ускорить процессы и в скором времени вновь сыграют на одной из самых известных арен мира.