20:54 ()
Свернуть список

«Барселона» арендовала Рэшфорда с правом выкупа

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

Маркус Рэшфорд сменил «МЮ» на «Барселону».

На официальном сайте испанского гранда сообщается, что вингер будет выступать за «сине-гранатовых» по договору аренды до окончания сезона-2025/26. Футболист получил 14-й номер, а временный контракт включает возможность последующего выкупа.

Рэшфорд прошел академию «манкунианцев». Его дебют за первую команду состоялся в далеком 2016 году. Во второй половине прошедшего сезона он находился в аренде в «Астон Вилле». В 17-ти поединках за «львов» Маркус сумел отличиться 11 мячами и 9 голевыми передачами.

За свою карьеру в «Юнайтед» 27-летний крайний нападающий стал обладателем шести трофеев.

С 2016 года Рэшфорд выступает за сборную Англии (62 матча, 17 голов).

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают игрока в 50 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close