«Барселона» арендовала Рэшфорда с правом выкупа

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

Маркус Рэшфорд сменил «МЮ» на «Барселону».



На официальном сайте испанского гранда сообщается, что вингер будет выступать за «сине-гранатовых» по договору аренды до окончания сезона-2025/26. Футболист получил 14-й номер, а временный контракт включает возможность последующего выкупа.



Рэшфорд прошел академию «манкунианцев». Его дебют за первую команду состоялся в далеком 2016 году. Во второй половине прошедшего сезона он находился в аренде в «Астон Вилле». В 17-ти поединках за «львов» Маркус сумел отличиться 11 мячами и 9 голевыми передачами.



За свою карьеру в «Юнайтед» 27-летний крайний нападающий стал обладателем шести трофеев.



С 2016 года Рэшфорд выступает за сборную Англии (62 матча, 17 голов).



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают игрока в 50 млн евро.