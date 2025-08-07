"Аль‑Хиляль" достиг договоренности о переходе нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса

Дата публикации: 07-08-2025 10:58

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" достиг принципиальной договорённости с "Ливерпулем" по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, сейчас саудовская сторона ведёт активные переговоры с уругвайским форвардом по условиям личного контракта.

Инициатором потенциального перехода выступает главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги, который заинтересован в усилении атакующей линии команды именно за счёт трансфера Нуньеса.

Дарвин Нуньес перешёл в "Ливерпуль" летом 2022 года из португальской "Бенфики". Сумма сделки тогда составила 75 миллионов евро, при этом в контракте были предусмотрены дополнительные бонусы, которые могли увеличить итоговую стоимость до 100 миллионов евро.

За время своего пребывания в английском клубе Нуньес провёл 143 матча, в которых отметился 40 забитыми мячами и отдал 26 результативных передач. Несмотря на определённые колебания в форме, уругваец регулярно выходил на поле и внёс свой вклад в игру "Ливерпуля".

Переезд в чемпионат Саудовской Аравии может стать новым этапом в карьере форварда, а для "Аль-Хиляля" — очередным громким трансфером, усиливающим статус клуба на международной арене. Ожидается, что в ближайшее время стороны окончательно согласуют детали, после чего сделка будет официально оформлена.