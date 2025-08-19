"Реал" - "Осасуна". Прогноз на матч чемпионата Испании 19 августа

Дата публикации: 19-08-2025 11:32

Первый тур испанской Ла Лиги завершится в понедельник матчем, вынесенным за пределы основного уик-энда. Центральным событием дня станет игра мадридского «Реала», к которому в гости пожалует памплонская «Осасуна». Для команды Хаби Алонсо этот сезон станет стартом новой главы, и уже с первой встречи от мадридцев ждут демонстрации чемпионских амбиций.

«Реал» вступает в чемпионат с четкой целью — вернуть титул, который вновь увела «Барселона». Несмотря на кадровые трудности, «сливочные» по-прежнему выглядят безусловным фаворитом. В активе команды Карло Анчелотти мощный состав и большой запас качества, однако проблемы с травмами дают о себе знать. В понедельник не смогут выйти на поле Ферлан Менди и бразильский талант Эндрик, из-за повреждений вне игры останутся Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем. Вдобавок оборона мадридцев будет без Антонио Рюдигера, которому осталось досидеть последние дни шестиматчевой дисквалификации, полученной еще в апрельском финале Кубка Испании.

Тем не менее даже с этими потерями «Реал» остается мощной силой. Домашняя поддержка, глубина состава и традиционная уверенность в себе позволяют рассматривать клуб как безоговорочного фаворита матча. Для Анчелотти это отличная возможность проверить ближайший резерв и наиграть новые связки, ведь сезон обещает быть длинным и напряженным.

Что касается «Осасуны», то команда из Памплоны подходит к старту Ла Лиги в статусе крепкого середняка. В прошлом сезоне она набрала одинаковое количество очков с «Райо Вальекано», но уступила конкуренту по дополнительным показателям и осталась без еврокубков. Таким образом, летом памплонцы могли готовиться к встречам с белорусским «Неманом» в Лиге конференций, однако судьба распорядилась иначе. Интересный момент — клуб сумел сохранить в своих рядах главного голеадора, хорватского нападающего Анте Будимира, ставшего третьим бомбардиром чемпионата Испании с 21 голом. Его эффективность у чужих ворот — ключевой козырь гостей, и, безусловно, игрок способен создать проблемы даже обороне «Реала».

Тем не менее в целом расклад остается в пользу хозяев поля. Мадридцы наверняка начнут матч активно, постараются захватить инициативу и уже в первом тайме закрепить преимущество. Для Анчелотти важно как можно скорее набрать ход и вернуть уверенность после неудачного завершения прошлого сезона. «Осасуна» же, скорее всего, будет действовать осторожно, делая ставку на контратаки и игру вторым номером.

Прогноз на матч можно сформулировать так: «Реал» обязан брать три очка, причем победа, скорее всего, получится убедительной. В качестве ставок выглядят привлекательными два варианта. Первый — победа мадридцев с форой -1,5 (коэффициент около 1.70). Даже при кадровых потерях «сливочные» способны забить минимум дважды и выиграть с комфортом. Второй вариант — индивидуальный тотал «Реала» больше 2 голов (коэффициент примерно 1.60). Учитывая атакующий потенциал команды и слабости обороны «Осасуны», подобный исход выглядит весьма реалистичным.

Таким образом, болельщиков ждет яркий вечер на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» наверняка постарается громко заявить о себе в новом сезоне, а «Осасуна» проверит, насколько мадридцы готовы бороться за возвращение чемпионского титула. Но при всех обстоятельствах главный фаворит этого поединка — безусловно хозяева.