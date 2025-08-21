Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи переходит в "Галатасарай"

Дата публикации: 21-08-2025 00:19

Сделка по переходу защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи в «Галатасарай» практически завершена и может быть официально оформлена уже в ближайшие дни. По информации из стана клубов, стороны согласовали условия трансфера, сумма которого составит порядка 15 миллионов евро. Сейчас осталось урегулировать последние детали, связанные с личным контрактом футболиста. Как только этот этап будет завершён, турецкий гранд планирует объявить о подписании игрока.

30-летний швейцарец провёл в составе «Сити» два насыщенных сезона, в том числе и кампанию-2024/25, где он отыграл 26 матчей в английской Премьер-лиге. Несмотря на стабильное место в ротации Пепа Гвардиолы, Аканджи решил принять новый вызов в своей карьере. Для «Галатасарая» это усиление выглядит стратегически важным: клуб стремится укрепить линию обороны перед стартом в Лиге чемпионов и борьбой за очередной титул в Турции.

Аканджи известен своей универсальностью и надёжностью: он способен закрывать как центр, так и правый фланг защиты, обладает высоким уровнем тактической дисциплины и богатым опытом выступлений на топ-уровне. В «Манчестер Сити» он стал одним из тех, кто помогал команде сохранять баланс между атакой и обороной, а его аккуратная игра с мячом позволяла «горожанам» уверенно начинать атаки из глубины.

Для «Галатасарая» трансфер такого уровня — это не только укрепление состава, но и важный имиджевый шаг. Подписание игрока с именем и большим опытом выступлений в Англии и Лиге чемпионов подчёркивает серьёзные амбиции стамбульского клуба. Если сделка будет закрыта до конца недели, болельщики «львов» получат повод для оптимизма уже перед стартом нового сезона.