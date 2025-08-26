«Спартак» работает над трансфером защитника «Утрехта»

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

«Спартак» контактирует с голландским «Утрехтом» насчет приобретения 24-летнего крайнего защитника Суфьяна Эль-Каруани.



Как стало известно из публикации в издании «De Telegraaf», московская команда готова заплатить за переход марокканца 3 000 000 евро с возможными надбавками в виде бонусов, которые увеличат общую сумму сделки до 5 миллионов.



Кроме топ-клуба РПЛ, футболист находится на радаре у португальского «Порту» и французского «Марселя».



В этом сезоне Эль-Каруани выходил на поле в 8 официальных играх, став автором одного забитого мяча и семи результативных передач. За время пребывания в стане «Утрехта» (с 2023 года) он суммарно сыграл 77 матчей, набрав 22 очка по системе «гол+пас» (3+19).



На сайте Transfermarkt.de левый фулбек стоит € 9 млн. Его соглашение с «бело-красными» актуально до 30.06.2026.