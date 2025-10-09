Долгосрочные ставки: кто фавориты Серии А?

Дата публикации: 09-10-2025 13:00

1xBet знакомит вас с главными событиями чемпионата Италии по футболу, доступными для выгодных аутрайтов.

Что такое долгосрочные ставки?

Долгосрочные ставки или аутрайты - это пари на итог целого турнира или соревнования, которое может длиться неделями или даже месяцами. Угадать результат задолго до завершения события гораздо сложнее, чем сделать удачный прогноз на один конкретный матч. Зато коэффициенты на аутрайты обычно значительно выше, что делает их особенно привлекательными.

При игре на аутрайтах можно руководствоваться двумя стратегиями - поставить на фаворита с выгодной котировкой либо попытаться определить темную лошадку соревнований, чтобы сорвать действительно крупный куш.

Аутрайт на победителя чемпионата Италии

Для тех, кто уже сейчас готов угадать будущего триумфатора Серии А, на платформе 1xBet предлагаются весьма заманчивые кэфы.

По мнению экспертов, главным фаворитом турнира является действующий чемпион Наполи. В прошлом сезоне команда Антонио Конте едва не оступилась на финише и добыла титул с отрывом всего в одно очко. Несмотря на столь небольшое преимущество и мощную конкуренцию со стороны Интера, букмекер оценивает шансы Partenopei на победу в новой кампании коэффициентом 2.23.

В тройку основных претендентов на трофей входит и Интер, а также самый титулованный клуб в истории Серии А - Ювентус. Вероятность чемпионства миланцев оценивается коэффициентом 4.6, а шансы туринцев - котировкой 5.95.

Полный список котировок выглядит следующим образом:



Наполи - 2.23

Интер - 4.6

Ювентус - 5.95

Рома - 7.4

Милан - 8.4

Лацио - 43

Аталанта - 50

Комо - 60

Остальные команды - 100

Долгосрочная ставка на лузеров

Если вы затрудняетесь с прогнозом на победителя, но точно знаете, кого ожидает провал - надежный букмекер предоставляет возможность аутрайта и на такой исход. По мнению экспертов, среди основных претендентов на победу в турнире меньше всего шансов у Милана - коэффициент на то, что он не выиграет чемпионат, составляет 1.027.

Также в этой категории можно поставить на следующие команды:

Рома - 1.045

Ювентус - 1.082

Интер - 1.143

Наполи - 1.56.

Кэфы в подобных пари – невысокие, однако из них с легкостью можно собрать очень перспективный экспресс.

Аутрайт на лучшего бомбардира

В чемпионате Италии выступает множество звезд мирового масштаба, и надежный букмекер предлагает спрогнозировать самого результативного игрока Серии А

Фаворит текущего сезона - Лаутаро Мартинес из Интера. Коэффициент на то, что аргентинец выиграет бомбардирскую гонку, равен 6. Остальные претенденты на звание лучшего снайпера получили следующие котировки:

Маркюс Тюрам (Интер) - 7

Джонатан Дэвид (Ювентус) - 10

Расмус Хойлунд (Наполи) - 10

Душан Влахович (Ювентус) - 11

Мойзе Кен (Фиорентина) - 11

Сантьяго Хименес (Милан) - 17

Лоренцо Лукка (Наполи) - 17

Чиро Иммобиле (Болонья) - 20

Адемола Лукман (Аталанта) - 20

Кевин Де Брюйне (Наполи) - 20

Как и в случае с аутрайтами на победителя Серии А, здесь можно спрогнозировать неудачника, который не сумеет стать лучшим бомбардиром. Кроме того, доступны и ставки на количество забитых мячей.

Альтернативные аутрайты

Среди долгосрочных ставок вы найдете множество других интересных вариантов. Можно угадать количество очков или побед конкретной команды. Есть возможность сделать прогноз на ее итоговое место в турнирной таблице или выбрать, какой из двух предложенных клубов окажется выше по результатам чемпионата.

Аутрайты требуют от игрока терпения - ведь результат становится известен не сразу. В то же время коэффициенты на долгосрочные ставки всегда высоки, поэтому ожидания могут окупиться с лихвой.