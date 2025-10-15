Два гола Кейна принесли сборной Англии крупную победу над Латвией в отборе к ЧМ-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:42

В рамках 8-го тура группового этапа европейского отбора к чемпионату мира 2026 года прошёл интересный матч между сборными Латвии и Англии. На стадионе «Даугава» в Риге соперники провели напряжённую встречу, которая завершилась убедительной победой гостей — англичане обыграли латвийцев с крупным счётом 5:0. Главным арбитром этого поединка был греческий судья Анастасиос Сидиропулос.

Счёт открыл Энтони Гордон на 26-й минуте, позволив Англии повести в матче. До конца первого тайма Гарри Кейн увеличил преимущество своей команды на 44-й минуте, а уже в компенсированное время (45+4) реализовал пенальти, сделав счёт 3:0. Во втором тайме латвийцы допустили ошибку: Максим Тонишев оформил автогол на 58-й минуте, а окончательный результат установил Эберечи Эзе на 86-й, оформив пятую безответную шайбу в ворота хозяев поля.

После этого разгрома сборная Англии уверенно удерживает лидерство в группе К с 18 баллами, а команда Латвии с пятью очками занимает четвёртое место. Следующий поединок латвийцы проведут 13 ноября в гостях против Северной Македонии в товарищеском матче, а Англия в тот же день на своём поле примет сборную Сербии в рамках дальнейшей квалификации к ЧМ-2026.