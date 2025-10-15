05:10 ()
Свернуть список

Гол Эвана Фергюсона принес Ирландии победу над Арменией в отборе к ЧМ-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:45

В рамках 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира-2026 прошёл матч между сборными Ирландии и Армении. На поле стадиона «Авива» в Дублине в напряжённой борьбе победу одержала команда Ирландии, итоговый счёт встречи — 1:0. Главным арбитром матча был французский рефери Бенуа Бастьен, который принимал ряд важных решений в ходе поединка.

Ключевой момент произошёл на 52-й минуте, когда полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Ирландцы сумели воспользоваться численным преимуществом: на 70-й минуте нападающий Эван Фергюсон забил единственный гол матча после точной передачи партнёра по команде. Этот мяч и решил исход напряжённого противостояния.

Благодаря этой победе сборная Ирландии набрала четыре очка и заняла третью позицию в турнирной таблице группы F. Армянская национальная команда теперь располагается на четвёртом месте с тремя очками. Следующие встречи состоятся 13 ноября: Ирландия на своём поле примет сильную сборную Португалии, а Армении предстоит непростой матч дома с венграми.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close