Гол Эвана Фергюсона принес Ирландии победу над Арменией в отборе к ЧМ-2026

В рамках 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира-2026 прошёл матч между сборными Ирландии и Армении. На поле стадиона «Авива» в Дублине в напряжённой борьбе победу одержала команда Ирландии, итоговый счёт встречи — 1:0. Главным арбитром матча был французский рефери Бенуа Бастьен, который принимал ряд важных решений в ходе поединка.

Ключевой момент произошёл на 52-й минуте, когда полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Ирландцы сумели воспользоваться численным преимуществом: на 70-й минуте нападающий Эван Фергюсон забил единственный гол матча после точной передачи партнёра по команде. Этот мяч и решил исход напряжённого противостояния.

Благодаря этой победе сборная Ирландии набрала четыре очка и заняла третью позицию в турнирной таблице группы F. Армянская национальная команда теперь располагается на четвёртом месте с тремя очками. Следующие встречи состоятся 13 ноября: Ирландия на своём поле примет сильную сборную Португалии, а Армении предстоит непростой матч дома с венграми.