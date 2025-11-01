15-летний сын Криштиану Роналду отличился первым голом за юношескую сборную Португалии (U16)

Дата публикации: 01-11-2025 18:41

Криштиану-младший, сын легендарного футболиста и пятиразового обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, забил свой первый мяч за юношескую сборную Португалии, выступающую в категории до 16 лет. Это дебютное достижение стало значимой вехой в его юной карьере и привлекло внимание поклонников футбола по всему миру.

Посмотреть видео первого официального гола Криштиану-младшего за сборную Португалии U16 можно здесь.

15-летний игрок попал в стартовый состав сборной на матч против сверстников из Уэльса. Именно он открыл счет, забив красивый гол и внеся вклад в уверенную победу своей команды — встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. Это был его первый по-настоящему значимый момент на международной арене.

Отметим, что немного ранее Криштиану-младший уже дебютировал за молодежную сборную Португалии, когда вышел на замену в конце поединка против Турции, проведя на поле всего одну минуту. Тогда команда также одержала победу — 2:0. Теперь же сын известного футболиста получает все больше доверия тренерского штаба и уже уверенно реализует свой потенциал.

Следующий матч юношеской сборной Португалии состоится во вторник, 4 ноября, когда команда встретится с Англией. Шансы увидеть новые успехи Криштиану-младшего весьма высоки, учитывая его результативное начало.