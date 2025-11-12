Раскрыта причина, по которой Луис Гарсия не был утвержден главным тренером «Спартака»

Дата публикации: 12-11-2025 11:43

Стало известно, почему московский «Спартак» отказался от кандидатуры Луиса Гарсии, предложенного на пост главного тренера клуба спортивным директором Фрэнсисом Кахигао. Об этом рассказал источник, знакомый с внутренней ситуацией в клубе, изданию «Чемпионат».

Согласно информации источника, клуб рассматривал кандидатуру Луиса Гарсии достаточно серьезно. В частности, Гарсия даже провёл видеоконференцию с руководителями «Спартака», в ходе которой пообещал выучить английский язык – это требование со стороны клуба рассматривалось как важное условие для эффективной коммуникации внутри команды и с прессой. Несмотря на это, поддержка кандидатуры испанского специалиста исходила, по сути, только от Кахигао. Другие члены руководства московского клуба не поддержали эту идею.

Против кандидатуры Гарсии чиновники выступили по нескольким причинам. Во-первых, им не понравился оборонительный стиль игры, которого придерживается Луис Гарсия. Во-вторых, у тренера не было значимых спортивных достижений на серьезном уровне и больших побед, что также насторожило руководство «Спартака» в контексте текущих амбиций команды и ожиданий болельщиков. Кроме того, по словам источника, на одном из этапов переговоров Луис Гарсия неожиданно запросил повышенную зарплату, которая оказалась выше той суммы, на которую было предварительное согласие со стороны Фрэнсиса Кахигао. Этот момент стал дополнительным аргументом против приглашения испанского тренера.

Напомним, что слухи о возможной смене тренерского штаба в «Спартаке» возникли после отставки Деяна Станковича — клуб официально объявил об уходе сербского специалиста с поста главного тренера 11 ноября. После этого в СМИ активно обсуждались возможные кандидатуры на освободившуюся должность, в числе которых и фигурировал Луис Гарсия.

В итоге руководство «Спартака» решило отказаться от идеи приглашения Луиса Гарсии и продолжило рассмотрение других тренерских вариантов. Решение объяснялось не только финансовыми аспектами, но и желанием найти специалиста, более точно отвечающего видению руководства клуба относительно стиля игры, амбиций в национальных и европейских турнирах, а также обладающего более внушительным опытом и победами на профессиональном уровне. Таким образом, ситуация с Луисом Гарсией стала ещё одной иллюстрацией того, насколько непростым может быть процесс поиска нового главного тренера для ведущей российской команды.