Энрике - о Шевалье и привыкании к ПСЖ: вокруг клуба всегда много обсуждений

Дата публикации: 23-11-2025 14:02

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своим мнением по поводу процесса адаптации новых игроков команды после уверенной победы над «Гавром» со счетом 3:0 в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Во время послематчевого интервью, испанский наставник отметил, что ему понравилась игра Люка Шевалье, который за короткое время сумел продемонстрировать ряд зрелых и спокойных действий на поле. Несмотря на яркие моменты, Луис Энрике подчеркнул, что интеграция в состав такого амбициозного клуба, как «ПСЖ», всегда требует определенного времени и терпения. Он особо выделил трех новичков столичной команды - Люка Шевалье, Илью Забарного и Ренато Марина, подчеркивая, что каждый из них должен чувствовать себя комфортно, чтобы раскрыть свой потенциал.

«Для того чтобы продемонстрировать и поддерживать высокий уровень игры, необходима спокойная обстановка без лишнего давления. Я полностью доверяю нашим новым футболистам - Люка Шевалье, Илье Забарному и Ренато Марину. Мы прекрасно понимаем, насколько сложно и одновременно ответственно играть за такой крупный клуб, как «ПСЖ». Вокруг команды всегда много шума - и журналистского внимания, и ожиданий болельщиков, и давления на результат. К подобной атмосфере нужно привыкнуть, ведь это часть жизни в большом европейском клубе. Тем не менее, я уверен в качествах и профессионализме наших новичков», - приводит слова Луиса Энрике издание L’Équipe.

Тренер также отметил, что клуб оказывает всестороннюю поддержку новым игрокам, чтобы их адаптация проходила максимально комфортно и продуктивно. Руководство «ПСЖ» верит, что со временем молодые и перспективные новички внесут весомый вклад в успехи команды как на внутренней, так и на европейской арене.