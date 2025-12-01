Ламин Ямаль: окружающие не видят во мне обычного человека, и я не смогу им стать

Дата публикации: 01-12-2025 20:38

Молодой нападающий футбольного клуба Барселона и национальной сборной Испании Ламин Ямаль откровенно поделился, как его звёздный статус влияет на повседневную жизнь и отношения с близкими людьми.

- У профессиональных спортсменов есть свои болельщики и поддержка окружения. Даже у самых успешных всегда находятся люди рядом, которые способны вовремя сказать "нет" и уберечь от ошибок. У тебя тоже есть такие?

- Если честно, то мне постоянно говорят "нет". Абсолютно каждый из близких отвечает именно так на все мои просьбы. Стоит мне захотеть куда-то сходить - слышу "нет". Желаю покушать в ресторане - снова "нет". Кто-то может спросить: "Кого ты действительно слушаешь в таких ситуациях?" Я всегда прислушиваюсь к своей маме.

- Получается, у тебя есть шанс иногда почувствовать себя обычным парнем твоего возраста?

- На самом деле это очень сложно. Ведь у обычного 18-летнего парня день обычно проходит так: после учёбы он возвращается домой. У меня же после занятий сразу тренировка, а пока я добираюсь домой, меня уже поджидают репортёры, чтобы взять интервью и задать кипу вопросов о моей жизни. Включаю телевизор - вижу самого себя на экране, выхожу на улицу - встречаю ребят в футболках с моей фамилией. Даже если хочу просто прогуляться или выпить кофе, меня сразу же узнают и останавливают прохожие. Конечно, несмотря на весь шум и пристальное внимание, я стараюсь ценить обычные радости: например, люблю поиграть в видеоигры или провести тихий вечер с братом и семьёй. Но признаю - мне трудно поверить, что однажды смогу почувствовать себя обычным 18-летним парнем, ведь вокруг меня всегда повышенное внимание, люди воспринимают меня как нечто особенное. Думаю, быть просто обычным человеком мне уже не суждено, - рассказал Ямаль в интервью CBS News.