Судьи в который раз обосрались. Владимир Быстров об итогах 18-го тура РПЛ

Дата публикации: 09-12-2025 14:44

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о самых заметных событиях 18-го тура чемпионата России по футболу, Мир РПЛ. Он обратил внимание на судейские ошибки и выразил недовольство уровнем работы арбитров на ключевых играх высшего дивизиона страны.

- Что вы можете сказать про главное в этом туре, не затрагивая два центральных матча?

- Судьи опять сильно ошиблись. Думаю, этого достаточно, чтобы охарактеризовать ситуацию, - лаконично прокомментировал Быстров.

- С какими матчами связаны главные судейские вопросы?

- В первую очередь это были игры Зенита, Спартака и Махачкалы. Именно эти встречи сразу приходят на ум, когда речь заходит о судейских спорах, - подчеркнул эксперт, выступая на YouTube-канале "О, родной футбол!".

В турнирной таблице РПЛ борьба за лидерство продолжается. После 18 туров первое место занимает Краснодар, который набрал 40 очков. На втором месте располагается Зенит с 39 баллами, а тройку сильнейших замыкает Локомотив — у него 37 очков. Команды продолжают сражаться за титул чемпиона, а внимание к судьям лишь подчеркивает накал борьбы.