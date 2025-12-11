Много обмана. Слишкович прокомментировал ситуацию вокруг «Спартака»

Дата публикации: 11-12-2025 13:59

Экс-наставник московского клуба «Спартак» Владимир Слишкович поделился своим мнением о том, с каким давлением сталкивается команда со стороны общественности и средств массовой информации. По словам специалиста, вокруг «Спартака» всегда складывается непростая обстановка - ожидания от клуба слишком велики, все постоянно ждут успехов, а внимание СМИ только усиливает напряжение.

«Когда выступаешь за «Спартак», ощущаешь, что твоя футболка - самая тяжелая во всей Российской Премьер-Лиге. Новостей о команде публикуется действительно много, все следят за её судьбой и постоянно обсуждают любые изменения или слухи. Мне хорошо знакома эта атмосфера давления, ведь я работал в структуре клуба. Порой открываешь прессу, а там статьи о событиях, которых в действительности не было. Слишком много лжи и домыслов - некоторые публикуют новости о «Спартаке» просто ради количества, не стремясь к достоверности. Это лишний раз доказывает - не каждый футболист способен выдержать такую нагрузку. При выборе новичков у руководства задача усложняется - мало пригласить сильного игрока, важно, чтобы он был подготовлен и морально. Вы должны искать не только тех, кто готов усилить команду на поле, но и тех, кто сумеет справиться с этим постоянным вниманием», - заявил Слишкович в свежем выпуске подкаста «Чемпионата» с названием «Премьер-лига несправедливости».