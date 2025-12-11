Унаи Эмери высказался о перспективах Харви Эллиотта в «Астон Вилле»

Дата публикации: 11-12-2025 14:02

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился своим мнением относительно будущего полузащитника Харви Эллиотта в составе команды. Напомним, летом 2025 года англичанин перешел в бирмингемский клуб из "Ливерпуля" на правах аренды. Срок контракта рассчитан до 20 июня 2026 года.

В интервью Эмери отметил: "Надеюсь, нам удастся прийти к оптимальному решению, которое устроит и клуб, и самого Харви. Я уважаю его не только как футболиста, но и как личность. Он проявляет себя на тренировках, выкладывается по полной, однако у нас существует определенная проблема."

Тренер добавил, что они ищут выход, который позволит молодому игроку получать достаточно игрового времени и развивать свою карьеру именно в "Астон Вилле". По словам Эмери, Эллиотт сейчас играет за клуб на правах аренды, однако это вовсе не означает, что впоследствии с ним обязательно будет подписан полноценный контракт. "Мы внимательно следим за его прогрессом и надеемся, что сможем найти вариант, при котором Харви будет максимально полезен нашей команде и почувствует себя востребованным", - цитирует тренера Liverpool Echo.