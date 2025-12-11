14:49 ()
Онлайн трансляции
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Хаби Алонсо прокомментировал свист болельщиков «Реала» в свой адрес: «Это не в новинку»

Дата публикации: 11-12-2025 14:03

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал реакцию болельщиков мадридского клуба, которые освистали его после неудачного домашнего матча с «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов. Напомним, поединок завершился поражением «Королевского клуба» со счетом 1:2.

«Свист фанатов после поражения от «Сити» - это часть нашей работы. Такое уже случалось раньше, ничего удивительного. Когда команда не добивается побед, особенно дома, подобные эмоции вполне естественны. Были встречи, когда болельщики поддерживали нас, и тогда мы ощущали необходимую энергетику трибун. Это всегда давало нам силу двигаться вперёд.

Мы должны понимать и принимать такие проявления недовольства, ведь давление в «Реале» всегда велико. Каждый из нас хочет изменить ситуацию к лучшему. Очень важно восстановить не только ментальное состояние, но и физическую форму, а также вернуть в строй травмированных футболистов. У нас впереди еще немало времени - сезон длинный. Главное - сохранять спокойствие и веру в себя. То, что сегодня может казаться проблемой, завтра вполне может обернуться нашей победой», - приводит слова Алонсо издание RMC Sport.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close