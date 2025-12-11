Флориан Вирц - фактор, вызывающий недовольство Салаха в «Ливерпуле»

Дата публикации: 11-12-2025 14:04

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оказался недоволен действиями руководства мерсисайдского клуба. Причиной его неудовлетворения стало то, что недавно пришедшему в команду полузащитнику Флориану Вирцу был сразу же присвоен статус «будущей звезды клуба». Об этом сообщает издание The Touchline в социальной сети X, ссылаясь на материалы немецкого издания Bild.

Напомним, что немецкий атакующий полузащитник Флориан Вирц пополнил состав английской команды минувшим летом, перейдя из леверкузенского «Байера». Этот трансфер стал самым дорогостоящим в истории «Ливерпуля», и клуб возлагает на молодого футболиста особо большие ожидания, считая его ключевой фигурой на ближайшие годы.

Мохамед Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. За это время египетский вингер выиграл с «красными» Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, некоторые национальные кубки, а также Клубный чемпионат мира и ряд других престижных трофеев. Контракт Салаха с клубом действует вплоть до лета 2027 года, однако ситуация вокруг нового лидера может повлиять на его дальнейшее будущее в составе мерсисайдцев.