Дата публикации: 11-12-2025 14:06

Автобус французской футбольной команды "Пари Сен-Жермен" подвергся нападению после завершения матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского клуба "Атлетик" Бильбао. Игра завершилась без забитых голов - счет на табло остался 0:0. По информации, опубликованной изданием RMC Sport, после того как футболисты и тренерский штаб покинули транспорт, автобус был обстрелян камнями. Инцидент произошел поздно ночью, когда транспортное средство находилось рядом с гостиницей, где остановилась французская команда. К счастью, никто из спортсменов и сопровождающих в этот момент внутри автобуса не находился, пострадавших нет.

В составе "ПСЖ" в данном матче отличился российский вратарь Матвей Сафонов, который смог отстоять свои ворота в неприкосновенности, не пропустив ни одного гола. Этот результат позволил парижанам укрепить свои позиции в турнирной таблице. После шести сыгранных матчей "Атлетик" набрал всего пять очков и располагается на 28-м месте, "Пари Сен-Жермен" идет третьим с 13 очками. Турнирную таблицу уверенно возглавляет лондонский "Арсенал", казавший пока лучший результат - 18 очков.

Данный инцидент вызвал волну обсуждений в спортивной среде и затронул вопросы безопасности команд во время международных выездных встреч Лиги чемпионов. Руководство и болельщики выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, надеясь на усиление мер безопасности в будущем.