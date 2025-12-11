14:49 ()
В «Реале» разочарованы Александер-Арнольдом: Трент не соответствует ожиданиям клуба

Дата публикации: 11-12-2025 14:08

Руководство мадридского "Реала" выражает растущее недовольство по поводу игры правого защитника команды Трента Александер-Арнольда. Как сообщает Indykaila News в социальной сети X, представители клуба считают, что выступления англичанина на поле далеко не соответствуют высоким ожиданиям. Отмечается, что в нынешнем сезоне Александер-Арнольд уже дважды получил травмы, что вызывает дополнительное беспокойство среди руководства клуба, ведь он зарабатывает около 320 тысяч евро в неделю.

Трент Александер-Арнольд перешёл в "Реал" летом 2025 года, став одним из главных трансферов команды. За первую команду "сливочных" защитник уже сыграл в 16 официальных матчах и отметился тремя результативными передачами, однако считаются, что этого недостаточно для игрока его уровня и статуса. Руководство неудовлетворено вкладом защитника в игру и уже обсуждает пути выхода из сложившейся ситуации.

Действующий контракт английского футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2031 года. До переезда в Испанию Александер-Арнольд долгое время выступал за "Ливерпуль", где приобрёл репутацию одного из лучших защитников Европы.

