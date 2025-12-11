Жюль Кунде - первый футболист «Барселоны», оформивший дубль головой в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 14:09

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде установил уникальное достижение, став первым футболистом каталонского клуба, которому удалось забить два гола головой в одном матче Лиги чемпионов УЕФА. Данную информацию сообщил статистический сервис OptaJose в социальной сети X. Это событие состоялось в поединке шестого тура группового этапа турнира, где «Барселона» встречалась с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта.

Французский футболист оформил свой дубль в течение нескольких минут второго тайма. На 50-й минуте встречи он результативно сыграл после подачи Маркуса Рашфорда, отправив мяч в сетку головой в падении. Спустя всего три минуты, на 53-й минуте, Жюль вновь отличился ударом головой — на этот раз после навеса от Ламина Ямаля направил мяч точно в дальний угол, поразив ворота соперника.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Кунде неизменно выходил на поле в стартовом составе во всех шести турах группового этапа. Помимо яркого дубля в матче с «Айнтрахтом», на его счету также одна результативная передача и, к сожалению, автогол. Эта серия успешных и неоднозначных действий делает вклад Кунде в выступление команды особенно значимым. Защитник продолжает доказывать свою важность для «Барселоны» не только надежной игрой в обороне, но и результативностью у чужих ворот.