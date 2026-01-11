«Милан» избежал поражения в матче с «Фиорентиной» в Серии А

Дата публикации: 11-01-2026 20:21

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона 2025-2026 годов, в котором встретились Фиорентина и Милан. Игру принимал стадион Артемио Франки, расположенный во Флоренции. Главный судья матча - Давиде Масса. Противостояние получилось захватывающим и завершилось результативной ничьей 1:1.

Счёт был открыт на 66-й минуте встречи: защитник Фиорентины Пьетро Комуццо поразил ворота соперника после точной передачи нападающего Альберта Гудмундссона. Милан до самой концовки матча не мог реализовать свои моменты, но на 90-й минуте нападающий гостей Кристофер Нкунку сумел восстановить равенство на табло, отправив мяч в ворота соперника и спасая свою команду от поражения.

Благодаря этой ничьей Милан остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 40 очков после 19 сыгранных матчей. Их отставание от лидирующего Интера составляет два очка, при этом у Интера ещё одна игра в запасе. Для Фиорентины этот результат принёс 14-е очко в сезоне, однако команда продолжает находиться в зоне вылета, занимая одно из последних мест в таблице. Следующие туры обещают быть ещё более напряжёнными в борьбе за выживание и за верхние строчки чемпионата.