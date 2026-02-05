Богачи Европы: сколько уже заработали участники ЛЧ-2025/2026

Дата публикации: 05-02-2026 12:00

Лига чемпионов остаётся самым прибыльным проект в клубном футболе. В сезоне-2025/2026 УЕФА распределит между 36 участниками 2,467 млрд евро. После завершения первого этапа турнира значительная часть средств уже поступила на счета клубов.

Из общего фонда УЕФА выплатил 2,136 млрд. Дополнительно 30 млн получили команды, вылетевшие на последнем этапе квалификации, ещё 9 млн зарезервированы под матч за Суперкубок.

Деньги за участие, результаты и медийность: сколько уже выплатили и сколько осталось

Каждый из 36 клубов, попавших в основной этап, получил по 18,62 млн только за участие — в сумме это около 670 млн. За победы дополнительно начислялось по 2,1 млн, за ничьи — по 700 тысяч. Также клубы получили выплаты в зависимости от итогового места в таблице: чем выше позиция, тем больше средств. Так, занявший последнее, 36-е место «Кайрат» заработал около 300 тысяч евро, тогда как лидер таблицы «Арсенал» получил почти 11 млн — в 36 раз больше.

Отдельная статья доходов — Value Pillar, которая учитывает размер телевизионного рынка и клубный рейтинг. По этой модели наиболее популярные участники Лиги чемпионов получают дополнительные выплаты. На распределение по этому направлению ушло 853 млн евро: гранды получили десятки миллионов, тогда как аутсайдеры — лишь 2–5 млн.

В результате на решающую часть турнира осталось 291 млн евро, что составляет 11,8% от общего призового фонда. Эти средства будут разыграны в плей-офф, где УЕФА платит не за отдельные победы, а за сам факт продвижения по стадиям.

Каждому участнику 1/8 финала гарантировано по 11 млн евро. Выход в четвертьфинал увеличивает выплаты до 12,5 млн, полуфиналисты заработают по 15 млн, финалисты — по 18,5 млн, а победителю дополнительно начислят ещё 6,5 млн.

Букмекер 1xBet считает, что наибольшие доходы по итогам турнира получат «Арсенал» или «Бавария». Оба клуба остаются главными фаворитами розыгрыша с вероятностью победы в диапазоне 18–22 %. При этом по ходу плей-офф расстановка сил может измениться. Чтобы отслеживать актуальные котировки, достаточно скачать 1xBet на Андроид, а специалисты Legalbet подскажут, как загрузить и установить приложение БК.

Лучшие из лучших: кто попал в тройку самых заработавших

По итогам основной стадии в пятёрку клубов с наибольшими призовыми вошли «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Важно учитывать, что эти данные носят предварительный характер: успешное выступление в плей-офф способно существенно увеличить итоговые суммы.

Лидирует «Бавария» с доходом 98,89 млн евро. Далее следуют «Ливерпуль» — 96,67 млн и «Арсенал» — 96,31 млн. «Манчестер Сити» и «Челси» заработали 96,04 млн и 93,04 млн соответственно.

При этом именно «канониры» заняли первое место в турнирной таблице, выиграв все восемь матчей основной стадии. Однако безупречный результат на поле не сделал их лидерами по доходам. Ключевую роль сыграл Value Pillar: медийная привлекательность немецкого клуба оказалась выше, чем у английских конкурентов, что и позволило «Баварии» опередить соперников в финансовом рейтинге.