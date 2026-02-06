«Аталанта» разгромила «Ювентус» и выбила его из Кубка Италии

Дата публикации: 06-02-2026 02:13

В Бергамо на стадионе "Адзурри д'Италия" завершился четвертьфинальный матч Кубка Италии сезона 2025-2026 между командами "Аталанта" и "Ювентус". Главным судьёй матча был Микаэль Фаббри. "Аталанта" уверенно победила гостей, разгромив "Ювентус" со счетом 3:0 и показав отличную игру на глазах своих болельщиков.

Счёт в первом тайме на 27-й минуте с пенальти открыл нападающий хозяев Джанлука Скамакка — его точный удар не оставил шансов вратарю "Ювентуса". После этого игра приобрела ещё больший накал, и туринцы стали пытаться отыграться, однако оборона "Аталанты" отыграла крайне надёжно.

Во втором тайме, когда "Ювентус" пытался спасти матч и шёл вперёд большими силами, "Аталанта" смогла воспользоваться свободными зонами в обороне соперника. На 77-й минуте форвард Камал Сулемана удвоил преимущество своей команды, завершив быструю атаку точным ударом и сделав задачу гостей практически невыполнимой. Окончательный счёт был установлен уже на 85-й минуте, когда Марио Пашалич, полузащитник "Аталанты", сделал результат по-настоящему крупным, отличившись красивым голом.

По итогам встречи "Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии, отправив "Ювентус" в число выбывших команд на этой стадии турнира. Для туринского клуба это серьёзный удар, ведь они рассчитывали побороться за трофей в этом сезоне.

Стоит отметить, что ещё одним участником полуфинала стал миланский "Интер", который в своем матче уверенно переиграл "Торино" — также со счётом 3:0. Остальные четвертьфинальные пары: "Наполи" - "Комо" (игра состоится 10 февраля) и "Болонья" - "Лацио" (матч пройдет 11 февраля), определят двух оставшихся полуфиналистов, что обещает ещё больше интриги соревнования.

Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является "Болонья", одержавшая в прошлом финале минимальную победу над "Миланом" — 1:0. Сейчас команда вновь сохраняет шансы защитить свой титул, а битва за трофей становится всё интереснее.