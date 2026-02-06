"Атлетико" устроил разгром "Бетису" в четвертьфинале Кубка Испании

Дата публикации: 06-02-2026 02:14

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании сезона 2025-2026, в котором сыграли футбольные клубы «Бетис» и мадридский «Атлетико». Поединок прошёл на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Главным судьёй встречи выступил Сесар Сото Градо. Уже с первых минут гости захватили инициативу и владели отличной игровой динамикой.

Счёт был открыт на 12-й минуте - защитник «Атлетико» Давид Ганцко забил первый гол матча. На 30-й минуте вперед вышел Джулиано Симеоне, удвоив отрыв мадридцев. Через семь минут полузащитник Адемола Лукман отправил третий мяч в сетку «Бетиса», сделав положение хозяев практически безнадёжным. После перерыва, на 62-й минуте, свою фамилию на табло записал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн - его гол стал четвёртым для гостей. Не сбавляя темпа, мадридский клуб довёл счёт до разгромного: на 83-й минуте Тьяго Альмада забил пятый мяч и установил убедительный итоговый результат - 5:0 в пользу «Атлетико».

В предыдущем раунде турнира, 1/8 финала, «Атлетико» одержал трудовую победу над «Депортиво» из второго дивизиона, минимально выиграв со счётом 1:0. «Бетис» тогда сумел пройти «Эльче», завершив матч победой 2:1 и показав характер на поле.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Испании стала «Барселона». В очень напряжённом финальном матче каталонская команда обыграла мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2, подтвердив свой статус одного из сильнейших клубов страны. Новая победа «Атлетико» теперь даёт им отличные шансы заявить о себе в нынешнем розыгрыше и побороться за престижный трофей у испанских грандов.