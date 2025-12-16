Златан Ибрагимович стал факелоносцем зимней Олимпиады-2026 в Милане

Дата публикации: 06-02-2026 14:39

Сегодня, 6 февраля, Златан Ибрагимович, советник президента «Милана» Паоло Скарони, принял участие в особом событии - он торжественно пронёс олимпийский огонь зимних Олимпийских игр 2026 года по улицам Милана. Это важный этап в подготовке к предстоящим Играм, которые в 2026 году впервые за долгое время пройдут в Италии, объединив два города - Милан и Куртина-д’Ампеццо.

Напомним, что Ибрагимович завершил свою профессиональную футбольную карьеру летом 2023 года, но продолжает оставаться заметной фигурой в спортивном мире. Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля, объединив тысяч спортсменов со всего мира. Российские участники, как и в предыдущие годы, будут выступать в нейтральном статусе. В числе них фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова.

Торжественная церемония закрытия зимней Олимпиады состоится 22 февраля. Она пройдёт на легендарной «Арена ди Верона» в Вероне, собрав лучших спортсменов и гостей со всего мира, чтобы подвести яркую черту под этим спортивным событием и вдохновить новое поколение олимпийцев.