Дата публикации: 06-02-2026 14:43

Фланговый нападающий "Реала" Родриго Гоэс опубликовал своё детское фото вместе с другим знаменитым бразильским футболистом Неймаром, который в настоящее время играет за "Сантос". Таким образом, Родриго решил поздравить своего соотечественника с днем рождения - 5 февраля бывшему нападающему "ПСЖ" и "Барселоны" исполнилось 34 года. Этот жест показывает, насколько важную роль Неймар сыграл в жизни и карьере Родриго, ведь юный футболист всегда считал его своим кумиром и источником вдохновения в мире большого футбола.

"С днём рождения, идол!" - так подписал Родриго общее фото с Неймаром в своих социальных сетях, показывая свою преданность и восхищение старшим товарищем по сборной и любимым игроком миллионов болельщиков по всему миру.

В сезоне-2025 Неймар уже сыграл за "Сантос" 28 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Бразильский нападающий не раз заявлял, что хочет принять участие в чемпионате мира 2026 года - подобные сообщения регулярно появляются в различных спортивных изданиях и вызывают огромный интерес футбольной общественности.

Что касается Родриго, то в текущем сезоне он провёл за "Реал" Мадрид 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Юный талант продолжает прогрессировать и стремится оправдать возложенные на него ожидания.