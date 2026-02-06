Майкл Кэррик прокомментировал удачный дебют на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 06-02-2026 15:08

Временный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик поделился своими мыслями и эмоциями по поводу успешного начала своей работы с командой. Под его руководством клуб одержал уверенные три победы подряд, что позволило укрепить позиции коллектива и вновь вселить веру в болельщиков.

- Откровенно говоря, когда всё только начиналось и мы так быстро вышли на поле сыгранными, всё происходило постепенно, шаг за шагом, - признался Кэррик. - Я намеренно не строил далеких планов. В тот период многие отмечали, что первые две игры были действительно выдающимися, а старт чемпионата мог оказаться очень сложным. Однако, именно эти опасения способствовали тому, что команда максимально сконцентрировалась и была готова к непростым поединкам, проявив характер и самоотдачу.

- Я не мыслил категориями долгосрочных целей, просто не позволял себе этого. Тем не менее, со временем мы стали четче осознавать, каким должен быть наш стиль игры и как мы хотим развиваться как коллектив. По мере того как мы продолжали работать вместе, появилось лучшее понимание наших целей и направлений, по которым клуб должен двигаться вперед. Особенно приятно видеть, что три стартовые победы были достигнуты разными способами - это говорит о многогранности состава и о наличии серьезного потенциала для роста. Мы уверены, что двигаемся в правильном направлении и заложили прочную основу для дальнейших успехов на достаточно раннем этапе, - отметил Кэррик.

В ближайшее время "Манчестер Юнайтед" предстоит доказать, что эта серия побед - не случайность, а результат качественной работы всего штаба и игроков. Руководство, болельщики и эксперты внимательно следят за тем, как Кэррик справляется со своей ролью, ведь стабильность и уверенность в игре - ключевые факторы на пути к будущим достижениям команды.