Франческо Тотти может занять руководящую должность в «Роме»

Дата публикации: 06-02-2026 15:10

Бывший игрок футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти рассматривается в качестве кандидата на пост технического директора команды. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х. По его информации, руководство римского клуба может вернуть легенду «Ромы» на одну из ключевых управленческих позиций.

Скира отметил, что Тотти может занять должность технического директора, схожую с той, на которую был назначен Паоло Мальдини в «Милане» в период, когда спортивным директором там был Рики Массара. Таким образом, бывший капитан «Ромы» сможет внести значительный вклад в развитие клуба за пределами поля, используя свой огромный опыт и авторитет среди игроков и болельщиков.

Напомним, Франческо Тотти завершил свою футбольную карьеру в 2017 году, после чего вошёл в руководство «Ромы». Однако в 2019 году Тотти принял решение покинуть клуб из-за разногласий с руководством. За свою карьеру в составе «Ромы» он стал чемпионом Италии в сезоне 2000-2001, одержал победу в Кубке страны дважды и дважды выигрывал Суперкубок Италии. Также в составе сборной Италии Тотти завоевал титул чемпиона мира в 2006 году и серебро чемпионата Европы в 2000 году. Возвращение Тотти может стать важным событием для римских болельщиков, которые связывают с ним самые яркие страницы в истории клуба и надеются на новые успехи под его руководством.