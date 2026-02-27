Флик оценил возможности «Барселоны» пройти в финал Кубка Испании

Дата публикации: 27-02-2026 02:28

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил шансы своей команды выйти в финал Кубка Испании, несмотря на тяжелое поражение в первом матче полуфинала с «Атлетико» (0:4). Сине-гранатовые оказались вынуждены отыгрывать четыре мяча, пропущенные в гостях, чтобы продолжить борьбу за трофей.

«Преодолеть такое отставание – непростая задача, но всё возможно. Главное – верить в себя и команду. Мы настроены полностью выкладываться на поле на протяжении всех 90 минут и больше, чтобы достичь этой цели. Важно бороться не только за себя, но и за клуб, за наших фанатов, и, конечно, чувствовать их поддержку с трибун», — отметил Флик.

«Выход во второй подряд финал Кубка Испании стал бы для нас настоящей мечтой. Именно поэтому «Камп Ноу» в предстоящем матче играет огромную роль. Играя на своем стадионе, при поддержке болельщиков, у нас есть реальный шанс изменить ситуацию. Сильная связь между командой и трибунами придает невероятные силы. Нам это понадобится 3 марта, когда пройдет ответная игра. Болельщики должны прийти и поддержать нас – вместе мы способны на всё», — цитирует слова тренера издание Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании: в прошлом сезоне команда сумела в дополнительное время обыграть мадридский «Реал» со счетом 3:2 и завоевать главный национальный трофей.