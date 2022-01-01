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Атлетико - Атлетик 13 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
13 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Атлетико М Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Атлетик, которое состоится 13 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
18.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Атлетик Б
25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Атлетик Б2 : 1Атлетико М
10.03.2021 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М2 : 1Атлетик Б
14.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б1 : 1Атлетико М
26.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 0Атлетик Б
16.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б2 : 0Атлетико М
10.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Атлетико М3 : 2Атлетик Б
18.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М2 : 0Атлетик Б
20.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Атлетик Б1 : 2Атлетико М
21.05.2017 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М3 : 1Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Атлетико» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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