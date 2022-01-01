Атлетико - Атлетик 13 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
13 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Атлетик, которое состоится 13 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|18.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|10.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 1
|14.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|26.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 0
|16.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|10.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 2
|18.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 0
|20.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 2
|21.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 38
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Атлетико» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.