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Атлетик Б - Реал Мадрид 16 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
16 января 2022, воскресенье. 21:30 МСК. Суперкубок Испании, Финал
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетик Б Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 16 Января 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
22.12.2021Испания - ПримераТур 21Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
01.12.2021Испания - ПримераТур 9Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
16.05.2021Испания - ПримераТур 37Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
14.01.2021Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид1 : 2Атлетик Б
16.12.2020Испания - ПримераТур 19Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
05.07.2020Испания - ПримераТур 34Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
22.12.2019Испания - ПримераТур 18Реал Мадрид0 : 0Атлетик Б
21.04.2019Испания - ПримераТур 33Реал Мадрид3 : 0Атлетик Б
15.09.2018Испания - ПримераТур 4Атлетик Б1 : 1Реал Мадрид
18.04.2018Испания - ПримераТур 33Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Испании: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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