Атлетик Б - Реал Мадрид 16 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
16 января 2022, воскресенье. 21:30 МСК. Суперкубок Испании, Финал
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 16 Января 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|22.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 2
|01.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 1
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|16.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 1
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|18.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Испании: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.